سارة عبدالرحمن تكشف تفاصيل فيلم المقابلة: يناقش أزمة «سيدات كبار السن»

كشفت الفنانة سارة عبدالرحمن، تفاصيل فيلمها الجديد «المقابلة»، الذي تشارك به في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفيلم يناقش أزمة كبار السن

أشارت خلال لقائها مع مراسلة فضائية «DMC»، أن الفيلم يناقش أزمة الصحة النفسية للسيدات كبار السن، إذ تقع البطلة بين خيارين، مستقبلها، وأنها ترعى والدتها المسنة، لافتة إلى أن الفيلم ينتمي لفئة الأفلام الروائية القصيرة.

وأوضحت أنها بذلت مجهودا كبيرا في الفيلم مع المخرجة هند متولي، للوصول لهذه النتيجة، مبدية سعادتها بترشيحها للمشاركة في مسابقة المهرجان، معربة عن أملها في الحصول على جائزة المهرجان فئة الأفلام القصيرة، مؤكدة أن هناك افلام جيدة كثيرة شاركت في المهرجان.