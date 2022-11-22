تشييع جثمان طفل صدمته سيارة نقل أثناء لهوه أمام منزله بسوهاج

شيع أهالي مركز سوهاج وسط حزن جثمان الطفل محمد علاء، 11عاما طالب المرحلة الابتدائية، الذي لقى مصرعه أمام منزله أثناء اللعب عقب اصطدام سيارة نقل به أردته قتيلا، ليسرع الأهالي وذووه بنقله لمستشفى سوهاج العام لإسعافه لكنه وصل جثة هامدة.

وصرحت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج بدفن الجثمان وتسليمه لذويه، حيث تسلم والد الطفل نجله لتشييعه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

كان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وجود جثة طفل بمستشفى سوهاج العام ادعاء حادث تصادم سيارة نقل وتم نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الحادث

وأثبتت التحريات أنه أثناء قيادة المدعو «وليد.ا.ر.م»، 18 عاما حاصل علي دبلوم تجارة للسيارة أمام منزل الطفل وهو يلعب، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفل مما نتج عنه وفاته.

واتهم والد الطفل المدعو «علاء.ا.ا.ج»، 36 عاما عامل قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية.