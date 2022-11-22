فتح متحف سوهاج مجانا غدا بمناسبة مئوية اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون»

أعلن متحف سوهاج القومي عن فتح أبوابه مجانا غدا للمواطنين من 9 صباحاً حتى الـ 4 عصرا، للمصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين في مصر، في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ أمون.

محاضرة توت عنخ آمون من حكم مصر للعرض المتحفي

وذكر علاء القاضي، مدير متحف سوهاج القومي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن متحف سوهاج القومي يقيم على هامش الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، محاضرة بعنوان «توت عنخ آمون من حكم مصر إلى العرض المتحفي»، يلقيها الدكتور علي صديق عثمان، مفتش آثار أول بمنطقة آثار سوهاج الأحد 27 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 11 صباحًا بقاعة المحاضرات بمتحف سوهاج القومي.

دعوة لحضور المحاضرة

ودعا علاء القاضي، أنه من يرغب في حضور المحاضرة تسجيل اسمه على صفحة متحف سوهاج القومي على وسائل التواصل الإجتماعي «الفيس بوك»

جدير بالذكر أن متحف سوهاج القومي يقع بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج بجوار نقابة المهندسين وأمام ديوان عام محافظة سوهاج ومبنى مديرية أمن سوهاج.