جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الإعدادي بالغربية

امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الإعدادي، تشغل بال كثير من الطلاب وأولياء الأمور داخل محافظة الغربية، ويتطلع البعض منهم إلى معرفة المواعيد المقررة، وجدول الامتحانات للاستعداد والمذاكرة جيدا.

موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي

مواعيد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الاعدادي، أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، حيث صرح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنه من المقرر البدء في امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي، الإثنين 2022/12/5، وتنتهي الإثنين 2022/12/19.

موعد امتحانات نوفمبر للصف الثاني الإعدادي

وأضاف المهندس ناصر حسن، أنه من المقرر البدء في امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الإعدادي الثلاثاء 2022/12/6 ، وتنتهي الثلاثاء 2022/12/20، على أن يتم إجراء الامتحانات خلال اليوم الدراسي، دون الإخلال بالنظام الدراسي طوال اليوم.

امتحانات شهر نوفمبر علي فترتين

وأشار ناصر حسن في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تلك الامتحانات يتم إجراؤها داخل جميع المدارس التابعة للمديرية، وتنقسم إلى فترتين صباحية وتبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً للمادة الأولى، والمادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشر، أما عن الفترة المسائية تبدأ المادة الأولى في تمام الساعة الواحدة، والمادة الثانية في تمام الساعة الثالثة.

ولفت إلى أنه جرى تم التنبيه على جميع المدارس، بضرورة التشديد على تفعيل درجات المواظبة والسلوك تطبيقا لقرار الوزاري رقم 168، ولمعرفة المواد المقررة في الامتحانات.