«تعليم الجيزة» تعلن جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي، موضحة أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، ومدارس المرحلة الثانوية، مؤكدة على تطبيق كافة القرارات المنظمة لعمال الامتحانات بحسب تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ترصد «الوطن» في السطور التالية جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي، بحسب ما أعلنت عنه المديرية في بيان رسمي لها.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي

- يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022: يعقد امتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء.

- يوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022: يعقد امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022: يعقد امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022: يعقد امتحان مادتي الأحياء والتاريخ.

- يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022: يعقد امتحان مادتي الرياضيات والجغرافيا.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على أنه سيتم إجراء الامتحانات بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيل العملية التعليمية، واختيار الحصة التي يؤدي فيها الطالب الامتحان حسب ظروف كل مدرسة.

ونوهت إلى أن الإدارة التعليمية مسؤولة عن إجراء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع بالتعاون مع المدارس التابعة لها قبل بدء امتحانات الشهر.

مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي

- تعقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية.

- تعقد الاختبارات وفق المواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

- تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد «MCQ» بنسبة «85%» باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى «15%» يجيب عنها الطالب ورقيًا.