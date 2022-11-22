«تعليم الجيزة» تعلن جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي، موضحة أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة بالامتحانات، مؤكدة تطبيق جميع القرارات المنظمة لعمال الامتحانات بحسب تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

ترصد «الوطن» في السطور التالية جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي، بحسب ما أعلنت عنه المديرية في بيان رسمي لها.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي

- يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022: يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

- يوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر 2022: يعقد امتحان مادة اللغة العربية والأحياء لطلاب الشعبة العلمية وامتحان اللغة العربية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022: يعقد امتحان مادة الجبر وحساب المثلثات والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان الجبر وحساب المثلثات والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022: يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022: يعقد امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

مواصفات امتحانات الصف الثاني الثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات الصف الثاني الثانوي، موضحة أن الامتحانات تعقد على مستوى الإدارة التعليمية، ووفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المواصفات.

وأضافت الوزارة، أن الاختبارات تعقد بأسئلة موضوعية أي اختيار من متعدد على أجهزة التابلت وأسئلة مقالية ورقية، ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا في اللجان الامتحانية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اختيار الحصة التي يؤدي فيها الطالب الامتحان حسب ظروف كل مدرسة، ويتم إجراء الامتحانات بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيل العملية التعليمية.