تنويه خاص لـ «بِركة العروس» في مسابقة أفضل فيلم عربي بمهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال حفل ختام دورته الـ 44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، حصول فيلم «بِركة العروس»، المشارك ضمن مسابقة جائزة أفضل فيلم عربي، على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

«بِركة العروس» إخراج باسم بريش، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج لبنان وقطر، ومدته 84 دقيقة.

العمل تدور أحداثه حول «سلمى» التي عاشت لعدة سنوات، وهي تحمي استقلالها، ولم تحقق راحة البال إلا من خلال التخلي عن كل ما تعلقت به، ولكن الماضي لا يدعها وشأنها، إذ يعيد إليها ابنتها «ثريا» مهزومة ومطلقة تنتظر أن تضع مولودها.

قصة الفيلم تدور حول «بيتر»، وهو شاب من ذوي الهمم، يعيش مع والده، الذي يبالغ في حمايته، ويحاول بيتر إثبات رجولته عبر مقابلة فتاة تعرف عليها من خلال الإنترنت.

ولجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، شارك فيها كل من الممثل المصري أحمد مجدي، والمبرمجة البولندية دوروتا ليخ، والممثلة اللبنانية نور.