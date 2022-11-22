الداخلية: لا صحة لما تم تداوله بشأن وفاة بعض الفتيات أثناء مطاردة بالقاهرة

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاة إحدى الفتيات وبصحبتها آخريات أثناء قيادتها سيارتها بسبب وقوع حادث نتيجة مطاردة سيارة مجهولة لها بمطلع أحد الكبارى بالقاهرة.

اختلال عجلة القيادة

وأكد المصدر أنه بتاريخ 18 الجارى وحال سير سيارة قيادة طالبة – مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بصحبتها شقيقتها، و3 أخريات، ولدى اقترابها من مطلع أحد الكبارى بمدينة نصر بالقاهرة ، اصطدمت بالحاجز الخرسانى بمطلع الكوبرى فاختلت عجلة القيادة بيدها، مما أدى إلى اصطدامها بسور الكوبرى المشار إليه ونتج عن ذلك وفاتها، وإصابة باقى الفتيات صحبتها بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

الأب لم يتهم أحدا بارتكاب واقعة نجلته

وبسؤالهن أيدن ما سبق ولم يتهمن أحدا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

وبفحص الكاميرات بموقع الحادث تبين عدم صحة الادعاءات بشأن مطاردة سيارة مجهولة لسيارة الفتاة المتوفاة.