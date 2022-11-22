مصرع فتاة وإصابة طفلتين في حادث سير غرب بئر العبد

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة وأصيبت طفلتان في حادث سير غرب بئر العبد بشمال سيناء، حيث صدمت سيارة مسرعة 3 فتيات أثناء سيرهن على الطريق الرئيسي بمنطقة قرية بالوظة غرب مدينة بئر العبد ما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة اثنتين أخريين.

قال مصدر بهيئة الإسعاف بشمال سيناء في بيان له، إنه جرى نقل جثة الفتاة إلى المستشفى بعد إصابتها بإصابات بالغة، أدى هذا إلى وفاتها، فيما أصيبت طفلتان في نفس الحادث نقلن إلى مستشفى بئر العبد

مستشفى بئر العبد يستقبل جثة فتاة ومصابتين

وكان مصدر طبي أكد أن مستشفى بئر العبد، استقبل فتاتين مصابتين بكدمات متفرقة بالجسد ووفاة أخرى صدمتهن سيارة مسرعة أثناء سيرهن على الطريق.

وأضاف المصدر أنه جار عمل الإسعافات المطلوبة للمصابتين، والكشف الدقيق والأشعة التليفزيونية على جميع أعضاء الجسم.

وفاة فتاة وإصابة طفلتين بإصابات بالغة

وأضاف بيان المستشفى أن الحادث أسفر عن مصرع ريتاج محمد إبراهيم 13 سنة، وإصابة ريماس السيد محمد حماد 8 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وروضة عبدالمقصود محمد حماد 12 سنة، أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابتين إلى مستشفى بئر العبد المركزي لتلقي العلاج ووصفت حالتهما بالمتوسطة بينما تم نقل جثة الفتاة إلى الطب الشرعي بمحافظة بورسعيد.