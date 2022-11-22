أوكرانيا: ضربات روسيا ألحقت أضرارا هائلة بمنشآت توليد الطاقة

قال رئيس النظم الكهربائية الأوكرانية إن الهجوم الذي شنته القوات الروسية الأسبوع الماضي على شبكة الكهرباء الأوكرانية تسبب في أضرار هائلة، مؤكدا أن الهجوم شمل جميع مناطق الطاقة الحرارية والكهربائية في أوكرانيا، بحسب ما نقلت شبكة «سي إن إن».

وكان هذا أكبر هجوم تشهدة أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير، إذ تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ. وقال فولوديمير كودريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة «أوكرينريجو»، وهي محطات الطاقة الحرارية الفرعية في أوكرانيا، الثلاثاء، إن أهدافهم كانت منشآت نظام الطاقة الأوكراني.

وعانت كل محطات توليد الطاقة الحرارية تقريبًا من أضرار، إذ تم ضرب كل المحطات الفرعية والرئيسية مرة واحدة على الأقل.

سلطات خيرسون تحث السكان على الانتقال إلى مناطق أخرى

وانقطع التيار الكهربائي نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بمحطات الطاقة، ما جعل الشبكة غير قادرة على توفير طاقة تكفي البلاد. وفق تقرير «سي إن إن».

ولا تزال خيرسون، المنطقة الأكثر تضررا من حيث الطاقة، على الرغم من جهود العمال المحليين على إزالة الألغام من الشبكة، في أعقاب انسحاب القوات الروسية من المنطقة.

وكانت السلطات في خيرسون حثت السكان على الانتقال إلى مناطق أخرى من البلاد بها إمدادات متوفرة من الطاقة.

انقطاع الكهرباء 4 ساعات يوميا

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «أوكرينريجو»، أنه يجب الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي لمدة أربع ساعات يوميا؛ في حالة عدم شن القوات الروسية لهجمات صاروخية جديدة.

وتابع « كودريتسكي»، قائلا: «إن معركتنا اليومية هي جعل نظام الطاقة يلبي احتياجات الكهرباء للأوكرانيين»، مضيفا «يتمثل دور قطاع الطاقة في جعل نظام الطاقة يعمل بطريقة تمكن الأوكرانيين من البقاء في بلدهم وقضاء فصل الشتاء».