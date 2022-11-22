حالة الطقس خلال 3 أيام المقبلة في المحافظات.. أمطار رعدية غزيرة

تختلف حالة الطقس في المحافظات خلال الأيام الـ3 أيام المقبلة عن الأيام الماضية، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار غزيرة تصل إلى رعدية في بعض الأوقات بنسبة 50%، وهو أعلى معدل لها منذ بداية موسم الخريف طبقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية في ظل انخفاض درجات الحرارة في مختلف المحافظات المصرية.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

تتركز أماكن الأمطار غدا الأربعاء في المحافظات حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية على السواحل الشمالية للبلاد وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة ورعدية أحياناً مساءاً على فترات متقطعة جنوب البحر الأحمر حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة تصل إلى 50%.

حالة الطقس الخميس المقبل

وتستمر حالة الطقس الخميس المقبل في عدم الاستقرار ومن المتوقع سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري ومناطق جنوب البحر الأحمر، وانخفاض درجات الحرارة من 2 وحتى 3 درجات، ونشاط للرياح على فترات متقطعة في محافظات القاهرة وبحري والسواحل الشمالية وجنوب البحر الأحمر وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، ونشاط للرياح الذي يصل سرعته ما بين 40 وحتى 50 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار واضطراب الملاحة البحرية.

حالة الطقس الجمعة

وذكرت الأرصاد، أن حالة الطقس الجمعة المقبلة تشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومدن القناة بنسبة 30%، وسقوط أمطار متوسطة على محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة بنسبة 40%، ونشاط للرياح أحياناً على مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتستمر الأمطار على السواحل الشمالية حتى السبت المقبل، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.