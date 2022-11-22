الدخول مجانا.. غدا المتاحف الأثرية تفتح أبوابها أمام الجمهور

تفتح المتاحف المصرية أبوابها، غدا، مجانا أمام الجمهور في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار احتفالات مصر بمئوية اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي «توت عنخ آمون»، والتي بدأت في الرابع من نوفمبر الجاري مع ذكرى العثور على المقبرة باحتفالية في الأقصر مقر الاكتشاف التاريخي.

وقال بيان نشرته الصفحة الرسمية لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن المتاحف ستفتح أبوابها مجانا للمصريين والعرب وأبناء القارة الأفريقية والأجانب المقيمين في مصر.

ويتاح للزوار زيارة متاحف مصر منذ التاسعة صباحا والتقاط الصور مع الكنوز المصرية في مختلف متاحف الآثار المصرية القديمة بدءا من المتحف المصري في التحرير وصولا لمتاحف الإسكندرية شمالا والأقصر وأسوان جنوبا.

ويقدم للجمهور جولات إرشادية خاصة تحكي تاريخ الفرعون الذهبي توت عنخ آمون وتاريخ الكشف وآخر ما جرى من دراسات تكشف نسب الفرعون.

هوارد كارتر، توصل بعد لحث استمر لسنوات للمقبرة بوادي الملوك في 4 نوفمبر 1922، وبعد ثلاثة أشهر في 16 فبراير 1923 دخل هوارد كارتر الغرفة التي تحتوي على تابوت توت عنخ أمون وكان أول من خطا قدمه غرفة توت عنخ أمون من 3000 عام.