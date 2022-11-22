رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الدخول مجانا.. غدا المتاحف الأثرية تفتح أبوابها أمام الجمهور

كتب:

رضوى هاشم
10:13 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
المتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير

تفتح المتاحف المصرية أبوابها، غدا، مجانا أمام الجمهور في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار احتفالات مصر بمئوية اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي «توت عنخ آمون»، والتي بدأت في الرابع من نوفمبر الجاري مع ذكرى العثور على المقبرة باحتفالية في الأقصر مقر الاكتشاف التاريخي. 

وقال بيان نشرته الصفحة الرسمية لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن المتاحف ستفتح أبوابها مجانا للمصريين والعرب وأبناء القارة الأفريقية والأجانب المقيمين في مصر.

ويتاح للزوار زيارة متاحف مصر منذ التاسعة صباحا والتقاط الصور مع الكنوز المصرية في مختلف متاحف الآثار المصرية القديمة بدءا من المتحف المصري في التحرير وصولا لمتاحف الإسكندرية شمالا والأقصر وأسوان جنوبا.

ويقدم للجمهور جولات إرشادية خاصة تحكي تاريخ الفرعون الذهبي توت عنخ آمون وتاريخ الكشف وآخر ما جرى من دراسات تكشف نسب الفرعون. 

هوارد كارتر، توصل بعد لحث استمر لسنوات للمقبرة بوادي الملوك في 4 نوفمبر 1922، وبعد ثلاثة أشهر في 16 فبراير 1923 دخل هوارد كارتر الغرفة التي تحتوي على تابوت توت عنخ أمون وكان أول من خطا قدمه غرفة توت عنخ أمون من 3000 عام.

 

اقرأ المزيد:

وزيري: الأيادي المصرية العاملة بقطاع الآثار أبهرت العالم

وزير الآثار عن متحف كفر الشيخ: يسلط الضوء على فضل الحضارة المصرية

العناني عن الآثار المصرية المهربة: متحف بالخارج يحتوي على 30 ألف قطعة

زاهي حواس: عرض الآثار المصرية بالخارج بيعمل دعاية ويجيب فلوس

برلماني يشيد بترويج وزير الآثار للمقاصد السياحة المصرية في بيلاروسيا

"اللوفر": قسم الآثار المصرية الأكثر جذبا للسياح في المتحف

زاهي حواس: الآثار المصرية المسروقة كثيرة جدا.. ورجعت منها 6 آلاف قطعة
بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.