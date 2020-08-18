زاهي حواس: عرض الآثار المصرية بالخارج بيعمل دعاية ويجيب فلوس

أكد عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، أهمية عرض الآثار المصرية بالخارج والترويج لها، مضيفًا: "عرض الآثار المصرية بالخارج بيعمل دعاية ويجيب فلوس".

وقال خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "لو بإيدي لقمت بعرض 10 قطع أثرية في الخارج وألف بيهم العالم وأجيب فلوس عشان أكمل المتحف المصري الكبير"، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت حتى الآن على المتحف الكبير مليار دولار.

وأضاف: "في معارض الآثار الخارجية يسافر الأثري ومعه مرمم وضابط أمن، ولا تفتح الفاترينة دون إذن الأثري، ولم يحدث أن قطعة أثرية واحدة تعرضت للضياع أو الخدش".

وتابع، أن الآثار التي تشارك في المعارض الخارجية تمثل دعاية لمصر بشكل رائع، كما أن الحكومة تعمل على ترميمها والاهتمام بها.