قانون العمل يحدد عدد ساعات العمل والراحة للموظفين.. اعرفها بالكامل

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد ساعات العمل المقررة على الموظف أو العامل في مؤسسات الدولة المختلفة، وأن يلتزم بها، وكذلك عدد ساعات الراحة المخصصة، موجبا عند تحديده لعدد ساعات العمل والراحة، أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة، بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال، تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

وفي هذا الصدد يرصد «الوطن»، عدد ساعات العمل والراحة التي حددها القانون.

كيف نظم قانون العمل عدد ساعات العمل؟

وعن كيف نظم قانون العمل عدد ساعات العمل والراحة للموظفين؟ فإن القانون حدد أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، وأجاز القانون، تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

تنظيم العمل بالمنشأة

وأوضح قانون العمل، فيما يخص عدد ساعات العمل، أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة، ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة، بالإضافة إلى تنظيم ساعات العمل، وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها، أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد.

وأضاف قانون العمل، أن عند حساب عدد ساعات العمل والراحة، تحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل في مكان العمل وقتها، مضيفا أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم الواحد.