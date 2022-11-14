محامية: قانون العمل الجديد منع فصل المرأة من عملها بسبب حملها

قالت مها أبوبكر، المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة، إن القانون شيء مرن له علاقة بتنظيم علاقات المجتمع الاجتماعية، ووقت الخلاف نستطيع الاحتكام لقواعد ثابتة عامة مجردة على كل المجتمع.

المرأة عامود الخيمة للأسرة

وأضافت «أبوبكر»، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، يحتوي على بعض النقاط التي لها علاقة بالمرأة ومكانتها المعترف بها في المجتمع، خاصة أن المرأة المصرية «عامود الخيمة» للأسرة.

وأوضحت أن القانون الجديد راعى حقوق الأبناء والمرأة العاملة، فيما يتعلق بمسألة الحمل والرضاعة، حيث أنه من حق المرأة العاملة أثناء فترة حملها بداية من الشهر السادس، تخفيض لها ساعة في ساعات العمل، وينطبق ذلك على القطاع الخاص.

وتابعت: «من حق المرأة العاملة في القانون الجديد بالحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر سواء كانت قبل فترة الولادة أو بعدها، على ألا تقل الفترة التي تلي الولادة عن 45 يوما، حتى تستطيع أن ترعى الرضيع وتسترد صحتها، على تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا يجوز فصل المرأة من عملها بسبب حملها».

لا يجوز فصل المرأة العاملة أثناء حملها

واستكملت: «ويحذر القانون الجديد فصل المرأة العاملة أثناء هذه إجازة الوضع أو إنهاء خدمتها، وهذا الجزء لم يكن موجود في القانون القديم، وكان يستغل هذه النقطة القطاع الخاص ويفصل المرأة التي تحمل، وفي القانون الجديد لا يجوز هذا».