ضبط عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج

لقي أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مصرعه، وضُبط آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظة سوهاج.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فإن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء «أحد العناصر الإجرامية الخطرة – مقيم بإحدى قرى مركز شرطة جهينة بسوهاج» بالمنطقة المتآخمة للقرية محل إقامته، واتخاذها مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

ضبط كمية من الهيروين والأفيون

وأشار البيان، إلى أنه جرى استهداف المتهم ولدى استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على «2 بندقية آلية – 4 خزائن».

كما أمكن ضبط «أحد معاونيه – مقيم بذات الناحية» وعُثر بمحل الضبط على «كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات – كمية من مخدر الشابو وزنت 1 كيلو جرام– كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام – 1440 قرصا مخدرا – 2 فرد محلي – طبنجة – 10 خزائن – كمية من الذخائر – 5 ميزان حساس – 3 دراجات نارية – 2 سيارة ربع نقل – مبلغ مالي».