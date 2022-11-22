جولة مفاجئة لرئيس جامعة بني سويف على قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي

فاجأ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، مساء اليوم، قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعى، في إطار المتابعة الدورية للمستشفيات الجامعية لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجامعة أن قسم الطوارئ يساعد في سرعة إنقاذ الحالات الحرجة بمحافظة بنى سويف بصفة خاصة وقطاع الصعيد بصفة عامه، ومزود بأحدث الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة المقطعية الحديثة، كما ان القسم قادر على التعامل مع الحالات الحرجة وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة ويقدم خدمة طبية متميزة.

رئيس جامعة بني سويف يستمع للمرضى خلال زيارته المفاجئة

واطمأن رئيس جامعة بني سويف، خلال الزيارة على توافر المستلزمات الطبية، وانتظام تواجد الأطباء، وأطقم التمريض، وجداول المناوبات، ومدى جاهزية كافة الأقسام لاستقبال المرضى والمترددين.

وأجرى رئيس الجامعة، حوارا مع عدد من المرضى وذويهم للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، ووجه الأطباء بضرورة توفير كل ما يلزم لخدمة المواطنين والتعامل مع كافة الحالات بسرعة وكفاءة عالية.

رئيس جامعة بني سويف يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بالرمد

وفي سياق آخر تفقد رئيس جامعة بنى سويف، مساء اليوم، المدينة الجامعية للطالبات بحى الرمد غرب النيل، وذلك في إطار جولاته المستمرة والمفاجئة للمدن الجامعية للتأكد من مدي توافر عناصر الراحة والأمان ومدي جودة الخدمات المقدمة إليهم، وتواجد مشرفي المدن.

وخلال جولته المفاجئة، تفقد رئيس الجامعة صالات الطعام والمطبخ الرئيسي ومدى جودة الوجبات المقدمة التي يتم إعدادها، كما أجري رئيس الجامعة حوارا مفتوحا مع الطالبات حيث استمع لارائهم ومقترحاتهم، وموجها بضرورة تخصيص قاعات للمذاكرة ومراجعة دروسهم ومحاضرتهم في جو يسوده الهدوء لتحصيل أكبر قدر من العلم والمعرفة وحتي يطمئن أولياء الأمور علي أولادهم وأنهم جميعا طلبة وطالبات في أيد أمينة في بيتهم الثاني الجامعة.

وأعربت الطالبات عن سعادتهن الغامرة بزيارة رئيس الجامعة وحرصه الدائم علي متابعتهن، والاستفسار عن أحوالهن، وأضاف رئيس الجامعة أن سياسة الباب المفتوح هي منهجه في التعامل مع جميع الطلاب خاصة أبنائه طلبة وطالبات المدن الجامعية.