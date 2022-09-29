تكريم فرد أمن في جامعة بني سويف بسبب أمانته.. «أعاد حقيبة لصاحبها»

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فرد أمن خاص في الجامعة، على أمانته، بعدما أعاد حقيبة عثر عليها داخل الحرم الجامعي بشرق النيل إلى صاحبها، داخلها مبلغ مالي وهاتف محمول وبعض الأوراق.

تفاصيل العثور على الحقيبة

وفوجئ فرد أمن بجامعة بني سويف، يدعى هشام محمود محمد، أثناء عمله بالحرم الجامعي بشرق النيل بوجود حقيبة، عندما كان يتابع الحالة الأمنية داخل الجامعة، وفتشها ووجد بداخلها هاتفًا محمولًا ومبلغًا ماليًا قيمته 3 آلاف جنيه، وعدة أوراق.

وأضاف فرد الأمن في تصريحات لـ«الوطن»: «ربنا العالم بظروف الواحد، بس مفيش أحسن من الأمانة، فتوجهت بالحقيبة لضابط الأمن الإداري المسؤول عن المكان، وسلمتها له قبل أن يأتينا اتصالا هاتفيا على الهاتف الذي كان بالحقيبة، وقمت بالرد عليه وأبلغته بأن حقيبته في أمان».

وتابع: «سعادتي لا توصف بفرحة وسعادة صاحب الحقيبة فور استلامها، دي كانت عندي بالدنيا كلها»، موجهًا شكره للدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، على فور معرفته بالواقعة قام بتكريمي أمام الجامعة كلها.

مكافأة فرد الأمن

من جانبه كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فرد الأمن بإهدائه شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً لأمانته، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذه النماذج المشرفة والقدوة الحسنة في الأمانة والشهامة، تقديرًا منه للجهود التي يبذلها أفراد الأمن داخل الجامعة وحسن تعاملهم مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالإضافة إلى الجمهور الخارجي، وأمانتهم وإخلاصهم خلال أداء عملهم ومشاركتهم الفعالة في خدمة الجامعة.