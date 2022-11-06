إصابة 9 أشخاص في حادث على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص، قبل قليل، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى لإصابة 9 أشخاص، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد هوية المصابين في الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من «عبدالرحمن خ.ش»، 20سنة، مقيم الشرقية، «محمد س.م»، 28سنة، «حسن ع.ا»، 51 سنة، «محمد ح.م»، 30 سنة، «مصطفى .م.م»، 30 سنة، «محمد.ب.م»، 27 سنة، «صلاح.ن.م»، 23 سنة، «مصباح.م.ا»، 45 سنة، «يوسف.ع.م»، 24 سنة، جميعهم مقيميون بمحافظة الشرقية، ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.