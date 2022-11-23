إصابة 8 من أسرة واحدة إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بالسويس

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة اليوم، في انفجار أسطوانة بوتاجاز، بحي الجناين في محافظة السويس، تم نقل المصابين بواسطة رجال الإسعاف إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

بلاغ بالحادث

وكانت غرفة عمليات مرفق إسعاف محافظة السويس، قد تلقت بلاغا من الأهالي بقرية عامر التابعة للقطاع الريفي بحي الجناين، يفيد بإصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة انفجار أسطوانة البوتاجاز داخل أحد المنزل في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.

7 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى

ووجَّه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف، بمحافظة السويس، بتوجيه 7 سيارات من نقاط التمركز بالقطاع الريفي لنقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج.

قوة من قسم شرطة الجناين لمعاينة الحادث

وانتقلت قوة من قسم الجناين لموقع الحادث، وأفادت المعاينة المبدئية بأن الحادث وقع داخل منزل مكون من طابق واحد في القرية، نتيجة تسرب الغاز ووجود مصدر لهب قريب.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس بأن المصابين حالتهم مستقرة، وهم من أسرة واحدة، زوجين و5 أبناء، معظم الإصابات حروق من الدرجة الأولى والثانية ناتجة عن الحريق التابع للانفجار.