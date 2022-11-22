ناهد نصر الله: وجدث حارس عقار يشبه شخصية سيد رجب في فيلم 19 ب

قالت مصممة الملابس القديرة ناهد نصر الله، «سعيدة وفخورة بمشاركة الفيلم بمهرجان بلده، لأنه يعرض خلال الأحداث شخصيتين مختلفتين، شخص يأخذ ثقافته من أصول قديمة، والآخر يأخذ ثقافته من الشارع ويدخل الثنائي في صراع واضح.

ناهد نصر الله تتحدث عن اختيار ملابس 19 ب

وأضافت ناهد نصر الله لـ «الوطن»، «صعوبة ذلك النوع من الأفلام، أننا نعتمد على الأشخاص الحقيقة للشخصية، لذلك نزلت وصورت أكثر من حارس عقار بمنطقة الزمالك، فلدينا حراس محتفظين بشكلهم وملابسهم المرتبطة بأصلهم سواء من القرى أو الصعيد أو بحري، ونموذج آخر يرتدي بشكل مهندم وأقرب للمدينة، والقدر وضع أمامي شخص يشبه شخصية سيد رجب في عمارة قريبة لمنزلي وهو عم نجيب، وبعد مناقشات استقرينا أن تكون تلك ملابس شخصية حارس العقار التي جسدها سيد رجب بالفيلم» .

واستطردت حديثه ناهد نصر الله، « خلال أحداث الفيلم في حوار مع حارس العقار نكتشف أنه لم يكن سعيدًا في طفولته، لذلك تشعر طوال الوقت أنه يريد من الدنيا أكثر، يريد السعادة والفلوس والمرح، يريد أن يسمع أغاني وموسيقى صاخبة، وهذا أعطاني شعور بأن كل هذا يجب أن يظهر في ملابسه وتكون بها ألوان أكثر».

وتابع ناهد نصر الله حديثها، «اختيار الألوان كان مهماً، السايس في الشارع يفعل كل شيء من أجل ملاحظته، سواء من حركات تفاعلية، وارتداء ألوان جذابة للعين، كما تعمدنا أن يكون هناك حركة في شكل شخصية أحمد خالد صالح حتى تتماشي مع الأحداث وملابسه، بينما فدوى جسدت دور الطبيبة الهادئة والمحبة للحيوانات».