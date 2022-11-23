الزمالك يكشف موعد ظهور سامسون أكينولا في التدريبات بعد شائعات هروبه

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن حقيقة اتخاذ البنيني سامسون أكينولا، قرارا بعدم العودة للنادي من جديد، بعد تأخره عن موعد العودة للتدريبات، حيث منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، إجازة للاعبين قبل العودة من جديد، ولكن تفاجأ الجميع بعدم عودة اللاعب في الموعد المحدد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «لا صحة لما تردد عن عدم عودة سامسون أكينولا من جديد وهروبه من النادي»، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.