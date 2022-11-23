جدول امتحانات نصف العام 2022 لجميع الفرق الدراسية بـ«حقوق أسيوط»

أعلنت كلية الحقوق في جامعة أسيوط، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرق الأربعة سواء انتظام وانتساب موجه، والتي تنطلق يوم 27 ديسمبر المقبل للفرقة الثانية.

ووفق بيان كلية الحقوق، الذي أصدرته اليوم الأربعاء، فإن ‏جدول امتحانات الفرق الأربعة، جاء على النحو التالي:

الأربعاء 28 ديسمبر: المدخل لدراسة القانون.

السبت 31 ديسمبر: امتحان قضايا مجتمعية.

‏الاثنين 9 يناير: امتحان القانون الدستوري.

الاثنين 16 يناير: امتحان تاريخ النظم.

الاثنين 23 يناير: امتحان القانون الدولي العام.

السبت 28 يناير: مصطلحات قانونية باللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الفرقة الثانية

الثلاثاء 27 ديسمبر: امتحان مصادر الالتزام.

الأحد 1 يناير: امتحان اللغة الإنجليزية لائحة جديدة واللغة الأجنبية لائحة قديمة.

الإثنين 9 يناير: امتحان القانون الجنائي.

الثلاثاء 17 يناير: امتحان الشريعة الإسلامية.

الثلاثاء 24 يناير: امتحان القانون الإداري.

جدول امتحانات الفرقة الثالثة

الخميس 29 ديسمبر: امتحان المالية العامة.

الخميس 5 يناير: امتحان الجنسية ومركز الأجانب.

السبت 14 يناير: امتحان القانون التجاري.

السبت 21 يناير: امتحان قانون العمل.

الإثنين 30 يناير: امتحان القانون الجنائي.

امتحانات الفرقة الرابعة

الثلاثاء 3 يناير: امتحان الشريعة الإسلامية.

الأربعاء 11 يناير: امتحان قانون المرافعات «التنفيذ الجبري».

الأحد 15 يناير: امتحان القانون البحري والجوي.

السبت 21 يناير: امتحان القانون المدني.