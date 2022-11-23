تعاون «مصري - سنغافوري» في تدريب الكوادر الطبية وإنتاج الأمصـال

بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مع سفير دولة سنغافورة لدى مصر دومينيك جوه، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي، وتدريب الكوارد البشرية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

تبادل خبرات في نظم إدارة المستشفيات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث الوزارة، أن الجانبين ناقشا فرص إجراء الزيارات بين المسئولين في القطـاع الصـحي لتبادل الخبرات بين الـدولتين في مجال نظم إدارة المستشفيات، والرعاية الصحية الأساسية، والخدمات الوقائية.

تدريب كوادر هيئة التمريض

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير بحث مع الجانب السنغافوري سبل تعزيز التعاون في مجال تدريب كوادر هيئة التمريض، لا سيما في تخصصات (العناية المركـزة، إدارة خـدمات التمريض، الطـوارئ، حـديثي الولادة، التعليم والتدريب، تمريض صحة الأسرة).

وتابع بأن الجانبين ناقشا التعاون في مجـالات الإنتـاج الـدوائي ورقابـة الجـودة عـلى الأدويـة والطعـوم والأمصـال، والمستحضرات الحيوية، بالإضافة إلى بحث آليات تشجيع السياحة العلاجية والاستشفائية بين البلدين.

حضر اللقاء الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون ومشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.