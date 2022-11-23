تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة.. وحملات لضبط مخالفي السرعة

وجّهت الإدارة العامة للمرور، حملات على الطرق والمحاور الرئيسية للقضاء على أي كثافات مرورية وتحقيق سيولة، بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، والموظفين إلى أماكن عملهم.

حملات لضبط مخالفات تجاوز السرعة

كما وجّهت الإدارة العامة للمرور، حملات لضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة على الطرق والمحاور الرئيسية، إضافة إلى نشر الرادارات المرورية لضبط مخالفات تجاوز السرعة، وضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة، لإجراء تحليل مواد مخدرة للسائقين.

الحالة المرورية

وعن الحالة المرورية على الطرق والشوارع الرئيسية، صباح اليوم، ظهرت كثافات مرورية على بعض الطرق، مثل «صلاح سالم» باتجاه كوبري أكتوبر، وشارع فيصل، وشارع الخليفة المأمون، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد، إضافة إلى منطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وشارع رمسيس.

وانتظمت الحركة المرورية في ميدان سفنكس وأعلى كوبري 15 مايو، حيث ظهرت سيولة مرورية في منطقتي وسط البلد والزمالك.