سيولة مرورية بميدان التحرير وشوارع ومحاور القاهرة والجيزة «صور»

انتظمت الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وشهدت سيولة مرورية في ظل تواجد أمني مكثف على الطرق لمراقبة حركة السير ورفع أي معوقات تؤثر على الحركة المرورية، وفي صباح اليوم، شهدت ميادين التحرير وهشام بركات وسفنكس وشوارع مدينة نصر وشارع جامعة الدول العربية، سيولة مرورية.

انفراجة في السيولة المرورية

وشهد شارع فيصل في الاتجاهين، وكذلك شارع الهرم في المناطق المفتوحة به، انتظام حركة السير، وهو نفس حال كوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد في طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك.

وفي تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الجمعة، شهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو، كما ظهر انتظام بحركة السير على الطريق الدائري في اتجاه نفق السلام والهرم، وشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات.

وامتدت السيولة المرورية إلى ميدان المؤسسة وأمام طريق مترو كلية الزراعة وكورنيش النيل مرراً بميدان عبد المنعم رياض، وميدان رمسيس، وسط تواجد الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية، إذ قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.