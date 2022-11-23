أستاذ مناعة: أبحاث في شركات عملاقة لإنتاج لقاح للفيروس المخلوي التنفسي

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس سابقا، إنّ شركات عملاقة تجري أبحاث ودراسات لإنتاج لقاح للفيروس التنفسي المخلوي، ومنها تجارب على السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل، لإعطاء مناعة للرُضع قبل ولادتهم.

أسباب الإصابة بالإنفلونزا والبرد

وأوضح عقبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم باسم طبانة وأمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الإنسان يُصاب بالبرد والإنفلونزا بسبب مجموعة فيروسات، منها «المخلوي التنفسي»، إلى جانب الإنفلونزا بأنواعها المختلفة «أ، ب، ج، د» التي يندرج تحتها تصنيفات أخرى.

وأشار رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس سابقا، أنّ أعراض فيروس كورونا مشابهة لدور البرد والإنفلونزا، موضحا أنّه بعد فحص الأطفال والطلاب بالمدارس، تبيّن إصابة أكثر من 70% من الطلاب بالفيروس التنفسي المخلوي في الوقت الحالي.

سبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي

وأوضح عقبة، أنّ انتشار الفيروس التنفسي المخلوي يرجع إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأساليب الوقاية الخاصة بفيروس كورونا، متابعًا: «بعد تخفيف الإجراءات نشطت بعض الفيروسات ومنها المخلوي التنفسي».

وتابعرئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس سابقا، أنّ أعراض الفيروس المخلوي التنفسي، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، الصداع، سيلان الأنف، آلام في الحلق، إلى جانب الكحة في غالبية الحالات، وحتى الآن لا يوجد لقاح خاص به.