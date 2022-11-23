تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في المحافظات، نشاطًا ملحوظًا في وصول ومغادرة السفن التجارية، وكذلك تداول البضائع العامة والمتنوعة وصولًا ومغادرة بنحو 16 سفينة متراكية على الموانئ التابعة للهيئة.

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم الأربعاء عددها 16 سفينة، وبلغ حجم التداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 716 شاحنة و 82 سيارة.

حجم تداول الصادرات والواردات

وذكر البيان الصادر عن الهيئة، أن حجم تداول حركة الواردات وصل 6500 طن بضائع، 418 شاحنة 76 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 298 شاحنة و16 سيارة، مشيرًا إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 ودليلة، بينما يشهد الميناء مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس/ فيما استقبل الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتان الحرية 2 ودليلة.

كما يشهد ميناء نويبع اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 883 راكبا بموانيها.