وزير الدفاع يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره اليوناني في مجال البحث والإنقاذ

وقّع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ونيكولاوس بانايوتوبولوس، وزير الدفاع اليوناني، مذكرة تفاهم في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري بين الجانبين المصري واليوناني، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، في إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون بين حكومتي مصر واليونان.

ونصت مذكرة التفاهم على تقديم الدعم بين الجانبين، بما يحقق التكامل في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة، عن اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية فى مختلف المجالات العسكرية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية للبلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع اليوناني، عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، متمنيا أن تشهد المرحلة المقبلة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري للبلدين.

أعقب ذلك عقد لقاء بين الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، مع نظيره اليوناني، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار تدعيم مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واليونانية.

حضر اللقاء، الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول كونستانينيوس فلورس، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، وعدد من قادة القوات المسلحة للبلدين.