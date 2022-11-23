مصرع طالب صدمه قطار قرب مزلقان الميمون في بني سويف

لفظ طالب بالمرحلة الثانوية، أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى، وذلك عقب اصطدام قطار به بالقرب من مزلقان قرية الميمون بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف ملابسات الحادث وأسبابه، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

مصرع طالب صدمه قطار قرب مزلقان الميمون

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص صدمه قطار قرب مزلقان الميمون بدائرة مركز شرطة الواسطى شمال محافظة بني سويف، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تفاصيل حادث وفاة طالب صدمه قطار ببني سويف

وانتقلت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف إلى مكان الحادث حيث تبين أن المتوفي يدعى «يوسف. ع .أ» 15 عاما، طالب ومقيم قرية الميمون التابعة لدائرة مركز الواسطى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة المتوفى إلى ذويه لدفنه، فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف ملابسات الحادث وأسبابه