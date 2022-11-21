وزارة الدفاع الألمانية: نبحث مع بولندا إنشاء «شرطة جوية»

في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية التي تسببت بأزمتي الطاقة والغذاء العالمية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الاثنين، أن بلاده بحثت مع بولندا إنشاء «شرطة جوية»، وفقا لشبكة «العربية.نت».

وأوضح أن بلاده تبحث زيادة إنفاقها العسكري، مشيرا إلى أن برلين ناقشت مع وارسو أيضا نشر نظام الدفاع الصاروخي «باتريوت».

سقوط صاروخ في بولندا أسفر عن مقتل شخصين

وجاءت تلك التصريحات بعدما سقط صاروخ روسي على بلدة حدودية مع أوكرانيا، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مصرع شخصين.

ووجهت كييف أصابع الاتهام إلى موسكو وحملتها المسؤولية الكاملة عن سقوط الصاروخ في بولندا، فيما نفت الأخيرة استهداف الأراضي البولندية.

وأكد حلف الناتو لاحقا أنه من المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من الأراضي الأوكرانية، وحمل في الوقت نفسه روسيا المسؤولية جراء قصفها المستمر واستهدافها للمناطق الأوكرانية.

وأعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، في وقت سابق، من المرحج أن تكون الدفاعات الأوكرانية مصدر الصاروخ الذي وقع على البلدة الحدودية مع أوكرانيا، فيما أيدت واشنطن تلك الفرضية أيضا.