انتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة الإسكندرية.. المواعيد والشروط

تُجرى انتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2022 – 2023 بدءًا من الخميس المقبل، حيث اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الطلابية، وشكل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية، برئاسة الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة مواعيد إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية وفق لما أعلنته جامعة الإسكندرية:

مواعيد إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية

1. يبدأ الترشح وسحب الاستمارات يوم الخميس المقبل.

2. تعلن الكشوف المبدئية يوم الأحد المقبل.

3. يتم تلقي طلبات الطعون يوم الإثنين 28 نوفمبر.

4. يجرى فحص الطعون يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.

5. تُعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء 30 نوفمبر.

6. تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 1 ديسمبر.

7. يُنتخب أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 8 ديسمبر.

شروط الترشح لعضوية لجان اتحادات الطلاب

وتكون شروط الترشح لعضوية لجان اتحادات الطلاب وفق اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية في الجامعات هي:

1. أن يكون المرشح متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.

2. أن يكون المرشح محمود السيرة وحسن السمعة.

3. أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل سواء أكان مستجدًا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

4. أن يكون مستجدًا ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام السابق بالنسبة لطلاب الساعات المعتمدة.

5. أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال الدنة المرشح لها عدا طلاب السنة الأولى.

6. ألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 5 إلى 13 من المادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

7. ألا يكون المرشح سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

8. ألا يكون منتميًا إلى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.