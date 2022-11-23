مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادثي سير ببني سويف

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان في حادثي سير بطرق بني سويف، الأول إثر اصطدام سيارة بشخص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية علي حمودة شرق النيل، والثاني بالطريق الصحراوي الغربي، وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى التخصصي ببني سويف، ونقل المصابان إلى مستشفى الفيوم العام.

مصرع شخص صدمته سيارة بصحراوي بني سويف القديم

في الحادث الأول، تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بشخص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية علي حمودة، ما تسبب في وفاته، ووجه مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، حيث لم يستدل على بياناته وهويته وجار التعرف عليها بمعرفة رجال الشرطة.

إصابة إثنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف الغربي

وفي الحادث الثاني أصيب إثنين في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، بعد كمين سمسطا حوالي 5 كيلو، وجرى نقل المصابان إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هما: «محمد محمد بكري، مقيم محافظة أسيوط، 62 سنة، مصاب جرح قطعي بفروة الرأس، وعمر محمد محمد، مقيم محافظة أسيوط، 29 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر».

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثين وإخطار جهات التحقيق.