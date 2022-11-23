«صباح الخير يا مصر» يستعرض تفاصيل الحالة المرورية: كثافات غير مؤثرة على الطرق

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالة المرورية في شوارع القاهرة، صباح اليوم.

كثافات مرورية غير مؤثرة

وقالت الإعلامية لمياء حمدين: «في كوبري أكتوبر، نشهد كثافات مرورية بسيطة لا تؤثر على معدل الحركة المرورية حتى منطقة رمسيس، بعدها نشهد سيولة مرورية عند نزلة غمرة، ثم تستمر السيولة المرورية حتى نهاية كوبري أكتوبر».

وأضافت: «شارع رمسيس يشهد كثافات بسيطة وليست مؤثرة على امتداد الشارع، ثم تستمر السيولة معنا حتى طريق النصر، وفي كوبري 15 مايو للمتجه إلى المهندسين، فإنّ عليه كثافات مرورية ناتجة عن بعض التحويلات بسبب عمل ربط لمحور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي».

سيولة مرورية نسبية

وتابعت: «أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، فيشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء والوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية، وفي أعلى الأتوستراد نجد سيولة مرورية نسبية تقل أمام القادم من حلوان والمتجه إلى المعادي والمقطم».