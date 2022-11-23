خبير معلومات يقدم نصائح للتسوق الإلكتروني للاستفادة من تخفيضات نوفمبر

قال المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات، إن شهر نوفمبر يعد من أبرز أشهر العام للتسوق بصفة عامة، والتسوق الإلكتروني بصفة خاصة، كونه يتضمن «البلاك فرايداي» المعروف بالتخفيضات على المنتجات المتنوعة، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط للتسوق الإلكتروني بصورة صحيحة بينها التعامل مع التسوق الاليكتروني كالتسوق من الشارع فلابد من الاستيقاظ مبكرًا للشراء قبل نفاذ المنتجات إذ أن العديد من المنتجات تنفذ بسبب الإقبال الشديد.

مقارنة أسعار المنتجات بين المواقع الكبرى

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنه من الضروري كتابة قائمة بالاحتياجات قبل التسوق الإليكتروني والتركيز على هذه المنتجات، لتوفير الوقت والجهد والمال، فشراء موبايل على سبيل المثال يتم من خلال البحث عن ماركته بأكبر 5 مواقع في الدولة التي تقيم بها، والمقارنة بين سعر الموبايل بالمواقع المختلفة.

تعدد الصور للمنتج دليل على المصداقية

وأوضح خبير أمن المعلومات أن توفير الموقع لصور متعددة لنفس المنتج يضفي نوع من المصداقية وأن المنتج مطابق للصور إضافة لتنوع الاختيار، مشددًا على ضرورة مقارنة الوصف المتعلق بالمنتج بين المواقع للتأكد من المصداقية، كذلك مطابقة الوصف الموجود بالوصف المرتبط بهذا المنتج على صفحة الشركة العالمية المصنعة له.

إعادة المنتج خلال 7 أيام من أي موقع

وأشار «طارق»، إلى أن المواقع الكبرى يشترك بها العديد من التجار وغالبًا ما يتسببون في الأخطاء التي تحدث بالتسويق أونلاين، إلا أن الموقع يمثل الضمانة في سياسات الشروط والاستخدام والشراء التابعة لقانون حماية المستهلك، إذ يتضمن أحقية المشترى في إعادة السلعة خلال 7 أيام، منوهًا أن جميع المواقع تلتزم بهذه السياسات.