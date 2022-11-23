أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 1330 جنيهًا

واصل سعر الذهب تذبذبه في البورصات العالمية، إذ استقرت الأوقية عند 1740 دولارا، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1330 جنيهًا في مصر، وسط ترقب الأسواق حال عدم الاستقرار في سعر المعدن النفيس على الصعيد العالمي نتيجة صعود وتراجع الدولار من آن لآخر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وضمن قائمة أسعار الذهب، سجل سعر الجرام عيار21 نحو 1330 جنيهًا في مصر، بداية تعاملات اليوم ووفقا للنشرة السعرية التي تصدرها الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، جاءت الأسعار كما يلي:

- بلغ سعر الأوقية 1,740 دولارًا.

- سعر جرام الذهب عيار 21: 1330 جنيها.

- سعر الجرام عيار 24: 1520 جنيهًا.

- وصل سعر الجرام من عيار 18 إلى 1140 جنيها.

- سعر الجرام عيار 14: 887 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب: 10640 جنيها.

العقود الآجلة للذهب بالولايات المتحدة بنسبة 0.4%

يذكر أن سعر جرام الذهب ارتفع على الصعيد العالمي نتيجة تراجع الدولار، إذ ارتفع سعره خلال المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليستقر اليوم عند 1745.13 دولار للأونصة، كما زادت أيضا العقود الآجلة للذهب بالولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 1746.00 دولارا.