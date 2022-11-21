سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات.. عيار 21 بـ1300 جنيه

تباين سعر الذهب اليوم في مصر، في بداية التداول بالبورصات العالمية، إذ استقر سعر الأونصة في نهاية التعاملات عند 1746 دولارًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 1300 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة وعالميًا، وبالأخص سعر جرام عيار 21، وفق بيان النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب، بالغرف التجارية بالقاهرة، التي جاءت على النحو التالي:

سعر الأوقية: 1746 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 1300 جنيه.

عيار 24: سجل 1486 جنيهًا.

عيار 18: سجل 1114 جنيها للجرام.

عيار 14: سجَّل 869 جنيهًا للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 10 آلاف و360 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 12 جنيها، ليباع الآن في محلات الصاغة بسعر 1300 جنيه مقابل 1288 جنيهًا صباح اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وتباينت أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم، ليتراوح ما بين 8 و14 جنيهًا، حسب العيار، بينما كسب الجنيه الذهب اليوم نحو 96 جنيهًا، ليباع بـ10آلاف و400 جنيه، مقابل 10 آلاف و304 جنيهات صباح اليوم.

أسعار الذهب عالميًا

وخلال التداول اليوم الإثنين، أول أيام عمل البورصات العالمية، هبطت أسعار الذهب، للجلسة الرابعة على التوالي، بسبب ارتفاع الدولار، إذ تراجع سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنحو 0.6%، ليستقر عند سعر 1739.31 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% ليستقر السعر عند نقطة سعرية 1742 دولارًا.