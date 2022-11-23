انهيار جزئي في كوبري نوسا الغيط بالدقهلية.. وتوقف حركة السيارات

وقع انهيار جزئي في كوبري نوسا الغيط مركز أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، المار أعلى ترعة الرياح التوفيقي، المتفرع من طريق «أجا المنصورة» نتيجة حدوث هبوط في جسر الكوبري.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، توقف حركة السيارات على الكوبري نهائيا والسماح فقط بحركة المشاة والمركبات الخفيفة «التوك توك والدراجات النارية»؛ وذلك لحين إصلاح الانهيار أو إحلال وتجديد الكوبري حسب قرار اللجان المشكلة لفحصه.

وأكد أهالي قرية نوسا الغيط مركز أجا، أنهم فوجئوا بوقوع انهيار جزئي في منتصف الكوبري، وفي دائرة محيطها متر تقريبا، وعلى الفور أبلغوا الأجهزة التنفيذية لمعاينة الكوبري لعدم التسبب في أي خسائر بشرية.

معاينة الأجهزة التنفيذية والأمنية لكوبري نوسا الغيط

انتقل إلى مكان الانهيار مأمور مركز شرطة أجا، والمسئولين في هندسة ري أجا، ورئاسة مجلس مدينة أجا المسئولين في الوحدة المحلية، وإدارة الازمات والكوارث بمحافظة الدقهلية، وتقرر غلق الكوبري جزئيا، بحيث يتم السماح للمواطنين ومركبات التوك توك والدراجات النارية فقط بالعبور من عليه، ومنع مرور السيارات نهائيا.

طلب إحلال وتجديد كوبري نوسا الغيط

وأكد النائب المهندس عبدالسلام الجبلي، عضو مجلس النواب عن الدائرة، أنه تحدد اجتماع بداية الأسبوع المقبل؛ لبحث إحلال وتجديد الكوبري وجنابيه نوسا وبعض الطلبات الخاصة بالدائرة لمناقشتها مع وزير الري.

وأوضح أنه سبق أن تقدم لكل من وزير الري ومحافظ الدقهلية، بصيانة الكوبري، وكيل وزارة الري بإدراجه ضمن عمليات الاحلال والتجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يذكر أن مركز أجا أحد مراكز المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسة حياة كريمة والمقرر لها أن تنطلق في أول شهر يناير 2023.