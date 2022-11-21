إصابة عاملين في انهيار جزئي لسقف منزل تحت الإنشاء ببني سويف

أصيب عاملان بإصابات متفرقة، اليوم، إثر انهيار جزئي لسقف منزل تحت الإنشاء بقرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بانهيار جزئي لسقف منزل تحت الإنشاء في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحدوث إنهيار جزئي لسقف منزل تحت الإنشاء بعزبة الحناوي بقرية بني عفان بمركز بني سويف، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل اي مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

سيارتين اسعاف لنقل مصابان إلى المستشفى الجامعي للعلاج

دفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين إصابة عاملان وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تفاصيل إصابة اثنين في حادث انهيار جزئي لسقف منزل تحت الإنشاء ببني سويف

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة «عمار.ع.ر»، 40 عامًا، عامل، مقيم قرية باها، اشتباه كسر في الساق اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و«عمر .ش.ع» 34 عامًا، عامل، كسر في الساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبيان سبب الانهيار وحصول صاحب المنزل على تصريح بالبناء من عدمه.