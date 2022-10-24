تحطم 3 سيارات في انهيار جزئي لعقار شرق الإسكندرية دون خسائر بشرية

تحطمت 3 سيارات في انهيار جزئي لعقار بمنطقة لوران التابعة لحي شرق الإسكندرية، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية أو حالات وفاة، حيث أن العقار صادر له قرار ترميم ولم يتم تنفيذه.

البداية حين تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارا بانهيار جزئي لعقار شرق الإسكندرية، ما تبعه إشارة إلى حي شرق الإسكندرية برئاسة الدكتورة رباب مدني، والتي تبعها تحرك مسؤولي الحي.

تفاصيل انهيار عقار شرق الإسكندرية

وتبين سقوط أجزاء من عقار شرق الإسكندرية، رقم 2 من شارع الألفي، حيث تلاحظ سقوط بلكونة الدور الثاني علوي من العقار المكون من أرضي و4 أدوار علوية بالإضافة إلى 3 طوابق أخرى دون بلكونات، ناهيك عن جزء داخلي بالطابق الثامن.

واتضح أن العقار باسم «فيروز. م. ح» وأولاده، وصادر له قرار ترميم رقم 674 لسنة 1992، عن إزالة جزء الثامن والسابع علوي وترميم باقي العقار ولم يتم تنفيذه.

تلفيات العقار المنهار

وأثبتت معاينة انهيار العقار وجود تلفيات في عدد 3 سيارات، ولم يسفر الحادث عن وجود إصابات، وتم إحالة الأمر للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم.