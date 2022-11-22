سعر طبق البيض في أسواق السويس.. يبدأ من 70 جنيهًا

أعلنت الغرفة التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس، أسعار السلع التي يسترشد بها المواطنون، ومن أبرزها البيض الذي يعد سلعة مهمة لدى معظم الأمهات لإعداده لأطفالهن خلال الدراسة نظرًا لأنه غني بالعديد من القيم الغذائية؛ ما يساعد الأطفال على زيادة التركيز.

الأسعار الاسترشادية للسلع

وقال المحاسب محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس، لـ«الوطن»، إن السلع الاسترشادية لمختلف السلع ومن بينها البيض يتم تقديرها بالتنسيق بين الشعب المختلفة بالغرفة التجارية ومديرية التموين، حتى يتم ضبط الأسعار وعدم ترك أي مساحة لمحتكري السلع.

سعر طبق البيض يبدأ من 70 جنيها للأبيض

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن المتابعة مستمرة وحملات التموين والصحة تتم بشكل متواصل يجعل الغذاء في مأمن من التلاعب في الصنف أو السعر، مشيرًا إلى أن متوسط سعر طبق البيض، جاء على النحو التالي:

سعر طبق البيض الأبيض يبدأ من 70 إلى 73 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر يبدأ من 72 إلى 75 جنيهًا.

سعر طبق البيض البلدي يبدأ من 73 إلى 76 جنيهًا.