أستاذ في الاقتصاد: مصر تتجه للرقمنة بهدف منع الفساد والجريمة والغش

قالت الدكتورة حنان رمسيس، أستاذ الاقتصاد، إن مصر تتجه للرقمنة منذ فترة طويلة وتهتم بخلق فرص عمل رقمية وتطوير العمل الحكومي، مشيرة إلى أننا أصبحنا نقضي كل مصالحنا الحكومية سواء شهادة ميلاد أو جواز السفر أو معرفة مخالفات السيارة وغيرها عن طريق الإنترنت بسهولة مطلقة، متابعة أن الاتجاه إلى «مصر الرقمية منظور 360 درجة»، يشير للتحول الكامل، وهذا يمنع الفساد والجريمة والغش لأن كل شيء يكون موثق على المواقع.

محاور الخدمة الرقمية

وأضافت «رمسيس»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن لدينا 3 محاور في الخدمة الرقمية، هي: «مواطن 360 درجة»، والتي تعد بمثابة منصة تشمل كافة بيانات المواطنين وبينها الدعم المقدم له، ومهاراته، وممتلكاته، وسكنه، و«أصل 360 درجة»، وتشمل كافة بيانات الأصول وبينها التراخيص والتسجيل والضرائب، و«شركة 360 درجة»، وتشمل كافة بيانات الشركات ومنها المتعلقة بالتصدير والعاملين والتأمينات.

أهداف الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيا

وتابعت أستاذ الاقتصاد، أن هناك خدمات رقمية مركبة وتطوير البرمجيات بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، لإتاحة التكامل والربط بين كافة التطبيقات الحكومية والمواطن لضمان التحديث والتحقق اللحظي للبنية المعلوماتية، وهذا يؤدي إلى ترشيد النفقات المالية المطلوبة لرخص التطبيقات والبرمجيات وأعمال التطوير والتكامل.