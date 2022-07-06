خبير: القيادة السياسية مهتمة بمشروعات الرقمنة والتكنولوجيا

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وخبير تكنولوجيا المعلومات، إن المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وإطلاق منصة مصر الرقمية رسميًا، كما افتتح عددًا من مشروعات التابعة لوزارة الاتصالات لهو يوم تاريخي تشهده الوزارة وكافة العاملين في هذا القطاع.

غنيم: الدولة تدشن الكثير في مجال التكنولوجيا

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المشروعات الرقمية التكنولوجية الجديدة التي تقوم الدولة بتدشينها هو مجال قوى وكبير تأخرت مصر عليه الكثير عشرات السنوات، حتى تم مؤخرًا الاستعانة به في مصر.

غنيم: بناء منصة مصر الرقمية مش مجرد منصة

واستطرد: «بناء منصة مصر الرقمية مش مجرد منصة، ولكن خلفها أكثر من 100 ثقاعدة بيانات متناثره ومبنيه على تكنولوجيات ومصادر مختلفة، وبات حاليا المفتاح الرئيسي لجميع قواعد البيانات عبارة عن رقم واحد لا يتكرر، ولكل مواطن رقم قومي عبر منصة مصر الرقمية، وفيها تم تنقيه وتصحيح البيانات».

وأوضح أنه ومع تصحيح قواعد البيانات الحكومية تم العثور على أناس توفوا ويتواجدوا على قواعد البيانات على كونهم على قيد الحياة، وكانت بكافة البيانات نسب أخطاء عالية، وحاليا وصلنا لقاعدة بيانات موحدة، «الرئيس السيسي النهاردة أثناء افتتاحه أكد أن الوزارة قامت بإنشاء مركز معلومات ضخم في العاصمة الإدارية الجديد تكلف 16 مليار جنيه».

وتابع: «مباني قواعد البيانات التي تم إنشائها مؤخرا جرى بنائها على عمق 15 متر تحت الأرض، حتى يكون بعيدا عن الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين، والكوارث الإنسانية نفسها، ومراكز معلومات كافة الدول لو استهدفت بصواريخ فلن يستطيع أحد».