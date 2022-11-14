استشاري تغير مناخي: ارتفاع حرارة الغلاف الجوي ينعكس سلبا على حياة البشر

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية، إنّ الطاقة الخضراء هي طاقة المستقبل، خاصة بعد الزيادة المطردة في غازات الاحتباس الحراري الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري والطاقة التقليدية المتمثلة في البترول والغاز والفحم، ما عجّل بالاتجاه نحو الطاقات الجديدة والمتجددة والخضراء.

الطاقة الخضراء

وأضاف طنطاوي، في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أنّ اللجوء إلى الطاقة الخضراء أصبح مطلبا حيويا، خاصة بعد وصول تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي لنحو 420 جزءا بالمليون، كاشفًا أنّ زيادتها بهذه الصورة وصولًا إلى أن يصبح تركيزها بالغلاف الجوي 450 جزءا بالمليون، يعني أنّ درجة حرارة الغلاف الجوي سترتفع إلى درجتين، ما ينعكس بصورة سلبية على كل النظم الإحيائية.

مصر تقدم دور عظيم بمواجهة التغيرات المناخية والتحول للطاقة النظيفة والمتجددة

وتابع استشاري التغيرات المناخية، أنّ العالم واعٍ بأهمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الشمسية والرياح، إضافة إلى الطاقات النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أنّ إطلاق مصر 11 مبادرة إضافة للمبادرات التي أطلقتها الدول الأخرى، يعكس دور مصر العظيم فيما يخص التحول للطاقات المتجددة وحل مشكلة التغيرات المناخية، خاصة وأنّ الوضع الراهن يؤكد أنّه لا يوجد أحد من الأطراف بعيدًا عن آثار التغيرات المناخية.