ضبط 71 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ضبط 12 موقفا عشوائيا

أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 71440 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 13777 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 2252 مخالفة السير دون تراخيص، ضبط 4 دراجات نارية مخالفة، 12 مخالفة موقف عشوائي، 37 مخالفة لشروط التراخيص. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.