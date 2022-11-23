3 آلاف سائح يزورون معبد الكرنك بينهم 500 مصري

توافد آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، اليوم، المزارات الآثرية بالأقصر، بينهم عددا كبيرا من المصريين، تزامنا مع إعلان وزارة السياحة والآثار، فتح المزارات بالأقصر مجانا أمام المصريين والعرب والأفارقة والأجانب، المقيمين في الأقصر، بمناسبة احتفالات مئوية توت عنخ آمون.

وأشار الطيب غريب، مدير المعبد، إلى أن المعبد شهد صباح اليوم، زيارة أكثر من 3 آلاف سائح، بينهم 500 من المصريين معابد الكرنك، من دول أمريكا وروسيا والمجر والهند ورومانيا، بالإضافة إلى سائحين من الدول العربية والإفريقية.

وأضاف «غريب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المعبد يشهد رواجا سياحيا كبيرا، تزامنا مع بدء الموسم السياحي الشتوي، مدفوعا بسياحة اليوم، الواحد المقبلة من الغردقة، بالإضافة إلى طيران الشارتر وسياحة الحوافز، كما ساهمت احتفالات مئوية توت عنخ آمون، وعدد من الفعاليات السياحية التي شهدتها الأقصر.

وأكد «غريب»، أن افتتاح طريق الكباش كان له الأثر الكبير في زيادة الأفواج السياحية القادمة للكرنك، الذي نحتفل بالذكرى الأولى لافتتاحه بعد غد.