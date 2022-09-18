ضبط محاولتي تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي في مطار أسيوط الدولي

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة حازم عبد الرشيد محمد بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار أسيوط من ضبط محاولتي تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1985.

تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي

وبناء على مذكرة سرية مشتركة مقدمة من العقيد شهاب جابر بإدارة البحث الجنائي بمطار أسيوط وإدارة جمرك مطار أسيوط، مفاداها اعتزام الراكبة ح . م . م والراكبة س . ب . م تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي حال سفرهما إلى السعودية على رحلة طائرة خطوط طيران شركة العربية مصر.

المضبوطات

وبالعرض على حازم عبد الرشيد محمد، شكلت لجنة لتفتيش أمتعة الراكبتين من زينب كمال ومحمد عبد الرحمن وعبير حسام مأموري الجمرك، وتبين وجود 32 ألف و400 جنيه مصري و4 آلاف ريال سعودي فئات مختلفة مخبأة بين طيات الملابس في حقائب الراكبة الأولى، ووجود مبلغ 27 ألف جنيه مصري، و4 آلاف ريال سعودي فئات مختلفة مخبأة بين طيات الملابس في حقائب الراكبة الثانية.

وقام بجرد المضبوطات ريهام نعمان وأسماء عبدالرحيم بالأمن الجمركي.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقمي 9 و 10 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.