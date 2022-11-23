ضبط 268 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (181 قطعة سلاح نارى بحوزة 149متهم، وذلك على النحو التالى:

(16) بندقية آلية.بندقية رصاص .(20) بندقية خرطوش.(12) طبنجة.(132) فرد محلى.(530) طلقة مختلفة الأعيرة.(45) خزينة متنوعة.(198) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 86455 حكم قضائي متنوع

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86455) حكم قضائي متنوع ، وذلك على النحو التالى: (357) حكم جناية.(26159) حكم حبس جزئى.(4828) حكم حبس مستأنف.(42802) حكم غرامة.(12309) مخالفة.فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط 4 تشكيلات عصابية ، ضموا 11 متهم ، إرتكبوا 23 حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (268) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 307 متهم ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر الحشيش وزنت (17,913 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (90,160 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,740 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (3,770 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (3,051 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (742 جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (1,381 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (411 جرام).عدد (1823) قرص مخدر.فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (44) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (371) دراجة نارية مخالفة.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22674) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.