ضبط 1959 قضية تموينية في حملات على الأسواق خلال 24 ساعة 

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1959) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (4) قضايا بيع بأزيد " أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (3,510 طن أرز أبيض "عينى") ، (5) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (12,200 طن أرز أبيض "عينى") ، (65) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (598,310 طن أرز شعير "عينى").

تفاصيل حملات الداخلية

كما تم ضبط (6) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (10,650 طن "مكرونة – عدس – سكر حر - أعلاف" – 4 طن دقيق أبيض "عينى" – 3857 لتر زيت طعام ، وكذا ضبط (488) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (18,900 طن دقيق أبيض "عينى" – 145,900 طن "سكر حر – زيت طعام - مكرونة – سمسم – مسلى – أعلاف – نخالة ناعمة" - 5000 عبوة "مكرونة – مياه معدنية – زيوت طبيعية" – 9224 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (918) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 207 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 207 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 488 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (14,050 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى").

و ضبط (26) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 12 طن دقيق بلدى "عينى" - 4,129 طن "سكر تموينى أسمدة مدعمة" – 290 إسطوانة بوتاجاز – 51400 لتر مواد بترولية).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (823,649 طن "مستندى – عينى") أبرزها ( 14,050 طن دقيق بلدى "مستندى"– 12 طن دقيق بلدى "عينى" - 22,900 طن دقيق أبيض "عينى" - 15,710 طن أرز أبيض "عينى"- 598,310 طن أرز شعير "عينى" – 4,129 طن "سكر تموينى - أسمدة مدعمة" - 156,550 طن "سكر حر - زيت طعام – مكرونة – سمسم - عدس – مسلى – أعلاف – نخالة ناعمة " .

وقامت الحملات بضبط 3857 لتر زيت طعام - 5000 عبوة "مكرونة - مياه معدنية - زيوت طبيعية" - 9224 عبوة سجائر – 290 إسطوانة بوتاجاز - 51400 لتر مواد بترولية) كان أبرزها الآتى :-ضبط (قائد سيارة – حال سيرها بمحافظة القليوبية) محملة بكمية قدرها (10 طن "دقيق بلدى مدعم "عينى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ًًًُُُُُُوضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج لتصرفه فى كمية قدرها (5,6 طن "دقيق بلدى مدعم "مستندى") قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (4 طن دقيق أبيض "عينى" - 3,100 طن "سكر حر" – 3857 لتر زيت طعام) قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" – بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (3,10 طن "مكرونة –خل طعام" – 400 كيلو جرام أرز أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر وعبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة سوهاج) وبحوزته كمية قدرها (5 طن "سمسم") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (36900 لتر مواد بترولية"بنزين") للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية – بمحافظة الشرقية) وبحوزته كمية قدرها (4 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندت وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (65) قضية بمضبوطات بلغت (598,310 طن "أرز شعير").. وكذا (9) قضايا حجب وبيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات وزنت (15,710) طن .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت (13 قطعة "صوتية").ضبط (2,98 طن "مصنعات دواجن – مصنعات لحوم") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (2,250 طن "دواجن كاملة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.ضبط (المدير المسئول عن إدارة إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج عن بيع "المنشطات" ) بمحافظة القاهرة ، وضُُبط بحوزته كمية قدرها (45082 قرص منشطات جنسية "مختلفة الأنواع") مجهولة المصدر ومهربة جمركياً ومحظور تداولها بالأسواق.كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط (33) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (19174 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.