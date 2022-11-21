تفاصيل حادث القليوبية اليوم وأسماء المصابين.. بعضهم غادر المستشفى

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية، تفاصيل حادث تصادم القليوبية، الذي وقع اليوم الاثنين، وأسماء المصابين الذين بلغ عددهم 6 حالات، شاب و5 فتيات وجميعهم من قرية بتمدة مركز بنها، وذلك بعد اصطدام سيارة كانت تقلهم ميكروباص بأخرى ملاكي في مفارق الزقازيق بمدينة بنها.

وكشفت التحريات ومحاضر الشرطة في الحادث، حالة المصابين الـ6 والذين جرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، وتراوحت إصابتهم بين وكسور وارتجاج في المخ ونزيف بالبطن وسحجات وكدمات وكسر بالحوض، مشيرة إلى تحسن حالة البعض منهم وغادروا المستشفى.

أسماء المصابين في حادث تصادم القليوبية اليوم

وتبين من تفاصيل حادث تصادم القليوبية اليوم، أن أسماء المصابين وفق بيان مديرية الصحة بالقليوبية، هم:

ايمان أيمن 20 سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى.

أميرة خالد 20 عاما اشتباه ما بعد الارتجاج.

زهرة محمد 20 عاما نزيف بالبطن.

هايدي خضر 20عاما سحجات وكدمات.

أسماء سليمان 20 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج.

تامر يوسف محمد 30 سنة اشتباه كسر بالحوض.

تفاصيل حادث تصادم القليوبية اليوم

وكان 6 أشخاص 5 فتيات وشاب قد أصيبوا في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بمنطقة مفارق الزقازيق اتجاه مدخل مدينة بنها، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة

تولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لفحص السيارات وبيان ملابسات الحادث وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن المصابين.

وتبين أن الحادث وقع بين بسبب تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، وتم إخلاء الطريق من آثار الحادث على جانبي الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.